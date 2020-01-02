Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

Телеканал "Россия 1" подготовил для своих зрителей много интересного: эффектные представления, фильмы и сериалы. Что посмотреть до конца нынешней недели?

2 января в 21:00 стартует сериал "Другие". В 1955 году семья берет из детского дома девочку Лиду, несмотря на советы директора выбрать другого ребенка. Вскоре приемные родители замечают за Лидой странности, а потом ее начинает разыскивать ее родная мать, вернувшаяся из лагеря. Она еще не знает, что девочке передались ее необычные способности.

Также 2 января в 1:20 состоится премьера фильма "Черновик". Это экранизация романа знаменитого фантаста Сергея Лукьяненко. Молодой компьютерный дизайнер Кирилл внезапно оказывается стертым из памяти всех, кого знал и любил. Он выбран для важной и таинственной миссии.

Эфир с 3 по 5 января будет начинаться с показа шоу "Начнем с утра!". Любимые артисты подарят заряд бодрости и хорошего настроения до самого вечера. В пятницу и воскресенье включайте телевизор в 5:00, а в субботу – в 4:50.

С пятницы по воскресенье в 6:45 будет показан сериал "Между нами, девочками". Девушка приводит своего бойфренда жить к себе в квартиру. Помимо нее там живут разведенная мама и бабушка-вдова, которые за многие годы привыкли к своему исключительно женскому быту. И вряд ли девушка смогла бы восстановить мир в доме, если бы мама с бабушкой не влюбились сами.

С 3 по 5 января в 1:20 покажут смотрите полюбившийся многим зрителям фильм "Соседи" и его продолжение. Супруги Кораблевы переезжают из Москвы в Колотилово, чтобы спасти брак. Но на новом месте начинаются конфликты с соседями, которые перерастают в настоящую войну.

В 11:40 будет показан сериал "Нити судьбы". Это история о двух сестрах, которых разлучили после смерти родителей. Спустя много лет они влюбились в одного мужчину.

А с 3 января в 16:00 начинается показ первого сезона культового сериала "Тайны следствия". Самый красивый следователь Мария Сергеевна Швецова вновь расследует запутанные преступления.