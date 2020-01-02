Полицейские изловили рысь, напугавшую хозяйку дома. Видео

В поселок Междуреченский, расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, забрела голодная рысь и сильно напугала хозяйку одного из домов.

Женщина позвонила в полицию, и вскоре оказавшийся поблизости наряд Дорожно-патрульной службы вместе с участковым и местным жителем ловили рысь с помощью подручных средств.

Краснокнижный хищник был пойман в импровизированную охотничью петлю и направлен к ветеринарам. Животное подлечили, накормили, и оставили на карантин в приюте на несколько дней.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, вскоре рысь, примерный возраст которой составляет около года, будет вакцинирована и отпущена на свободу.