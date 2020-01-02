Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Ухтой

В Сети появилось видео с места серьезной аварии, произошедшей после полудня в четверг, 2 января, на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар в Коми.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и протаранил легковой ВАЗ-2104.

В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе – четверо несовершеннолетних.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства ДТП.