У актера Евгения Пронина родился сын

Актер Евгений Пронин стал отцом. Его супруга Кристина Арустамова родила сына, которого назвали Гарри. Радостное событие произошло 31 декабря. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!" — поделился Евгений.

Также он опубликовал фотографию с новорожденным сыном на руках.

Евгению Пронину 39 лет. Он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Гарпастум", "Штрафбат" и многие другие.