У матери, от которой ушла шестилетняя дочь, нет на нее документов

У матери девочки, которую в новогоднюю ночь забрала из дома посторонняя женщина, нет свидетельства о рождении ребенка. Как выяснилось, женщина потеряла его и другие свои документы год назад.

2 января, после того как стало известно об инциденте, сотрудники соцзащиты отправились в эту семью. Оказалось, что дом на улице Яблочкова, где живут девочка и ее мама, предназначен под снос. Люди из него выселены, канализация и водоснабжение отключены, на кухне нет газовой плиты, в квартире — мебели, но пока есть отопление и свет.

Мама девочки пояснила, что они вообще-то живут в другом регионе, а в Москву переехали несколько лет назад. По факту происшествия женщина пояснить ничего не смогла, пишет РИА Новости.

Девочка сейчас находится в больнице, после выписки ее отправят в реабилитационный центр. Сотрудники соцзащиты рассказали ее матери, как восстановить потерянные документы и куда можно обратиться за помощью. Ситуацию взял под свой контроль департамент труда и соцзащиты населения Москвы.