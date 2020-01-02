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2 января 202016:53

Ученые отчитались о "бэби-буме" у амурских тигров

amur-tiger.ru

Центр "Амурский Тигр" сообщил о прибавлении в семействе тигрицы Светлой, живущей в заказнике "Журавлиный", расположенном в Еврейской автономной области.

 

Фотоловушка, размещенная на территории особо охраняемой природной территории, запечатлела тигрицу с тремя тигрятами. В Центре отмечают, что это – уже второй выводок Светлой, выпущенной в естественную среду обитания в 2014 году.

Кроме того, недавно в заказнике родились тигрята у тигрицы из Лазо, которую вернули в дикую природу после реабилитации в 2018 году.

"В отцовстве подозревается тигр Борис", — подчеркнули в пресс-службе Центра "Амурский Тигр", напомнив, что Борис был выпущен на волю в 2014 году при участии Владимира Путина и "перебрался в соседний регион ради любви, создав пару со Светлой".

В связи с рождением тигрят планируется усилить охрану районов их обитания, чтобы обеспечить безопасность малышей и их родительниц.

 

Специалисты отмечают, что систематическое появление потомства у тигров и меры по реабилитации животных с последующим возвращением тигров дикую природу, приносят определенные плоды – в настоящее время в ЕАО уже насчитывается до полутора десятков тигров.

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