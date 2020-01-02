Латвия решила попугать соседей Россией

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и ее "провоцирующими действиями".

Как утверждает он в своем докладе, посвященном внешней политике Латвии и ЕС в прошлом году, РФ таким образом демонстрируют желание получить преимущество в соревновании с НАТО. Вместе с тем возможность реальных инцидентов министр оценил как низкую.

Однако "ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", приводит выдержки из доклада ТАСС.

Кроме того, Ринкевичс заявил, что Россия продолжает действовать "в противовес принципам международного права", и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.