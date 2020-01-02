Двое погибших: появились кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Арзамасом

Очевидцы запечатлели последствия фатального ДТП, произошедшего в четверг, 2 января, в Арзамасском районе Нижегородской области.

По предварительным данным, легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом ПАЗ на автодороге Арзамас — Выездное — Сатис.

В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в салоне легковушки, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

Известно, что еще как минимум шесть человек числятся в списке пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и степень вины участников аварии.