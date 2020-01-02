Под Херсоном из-за короткого замыкания сгорел локомотив пассажирского поезда

В Николаевской области Украины возле станции Любино на ходу загорелся тепловоз поезда Харьков-Херсон.

Проводники, машинист и его помощник пытались потушить огонь имеющимися средствами, однако до прибытия пожарных справиться с возгоранием не удалось.

Вскоре прибыли спасатели, тепловоз отцепили от вагонов, отогнали на безопасное расстояние и потушили пожар.

В результате происшествия, по информации ГУ ДСНС Украины, никто не пострадал. Вероятной причиной пожара называется короткое замыкание в высоковольтной камере секции Б.