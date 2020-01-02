Миллер отчитался по добыче и поставкам

"Газпром" в 2019 году добыл 500,3 миллиарда кубометров газа, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. Он отметил, что это лучший результат за последние восемь лет. Данный показатель на 2,7 миллиарда кубометров, или на 0,5 процента превышает уровень 2018 года.

На экспорт в прошлом году "Газпром" поставил в общей сложности 236,9 миллиарда кубометров газа: 199,2 миллиарда кубометров — в страны дальнего зарубежья, в том числе в Китай, и 37,7 миллиарда кубометров — в страны ближнего зарубежья. Объемы поставок в частности в Австрию, Францию, Нидерланды и Венгрию достигли максимальных исторических значений, указал Миллер.

Глава "Газпрома" сообщил, что в прошлом году компания начала трубопроводный экспорт газа в Китай — было поставлено 328 миллионов кубометров топлива. Миллер напомнил, что проектная мощность трубопровода составляет 38 миллиардов кубометров газа в год, и компания будет наращивать объемы поставок.

Что касается российских потребителей, то объемы поставок газа в 2019 году снизились на 1,6 процента относительно 2018 года, однако на 4-8 процентов превысили уровни 2015-2017 годов.

"Газпром" уверенно прошел 2019 год", — цитирует слова Миллера "Интерфакс".

Ранее аместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов заявил, что с учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром" в 2019 году может превысить 120 миллиардов долларов.



