Дмитрий Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили нам проблем

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от победы над командой Швейцарии (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Чехии.

Воронков в матче с швейцарцами оформил дубль, забросив шайбы на 22-й и 39-й минутах соответственно. Еще один гол забил Александр Хованов.

"Сыграли сегодня неплохо, но будем разбирать игру и прибавлять. Тренеры подскажут, в чем еще надо прибавлять, – заявил Воронков, слова которого приводит ТАСС. – Мы разбирали, как играют швейцарцы, знали, что они будут действовать в откат. Сильных проблем не было".

Сборная России вышла в полуфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее. На групповом этапе турнира российские хоккеисты уступили чехам (3:4), разгромили канадцев (6:0), проиграли американцам (1:3), победили немцев (6:1) и с шестью очками вышли в плей-офф с третьего места группы B.