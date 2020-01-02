Момент крушения самолета компании Bek Air в Алма-Ате попал на видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие авиакатастрофу, произошедшую 27 декабря минувшего года в международном аэропорту Алма-Аты.

На записи видно, как воздушное судно несколько раз попыталось набрать высоту, однако не сумело этого сделать. После этого самолет снесло в сторону, и он врезался в ограждение, после чего столкнулся с препятствием.

Напомним, что на борту разбившегося Fokker-100 находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек, в больнице оказались 47 пострадавших, в том числе – девять несовершеннолетних.

По некоторым данным, при взлете самолет несколько раз коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы.

В настоящее время рассматриваются две версии катастрофы – ошибка пилотов и техническая неисправность, комиссия по расследованию причин продолжает работу.