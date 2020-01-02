Под завалами сгоревшего старинного особняка найдено еще одно тело

При разборе завалов на пожаре в Астрахани обнаружено тело пожилой женщины 1939 года рождения. Это уже вторая жертва разыгравшейся стихии, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай. Ранее стало известно о гибели мужчины 1959 года рождения. Судьба еще одного жильца дома номер 22 на улице Советская в Астрахани неизвестна.

Масштабный пожар произошел в старинном двухэтажном многоквартирном особняке. Он был полностью потушен в 18 часов 19 минут по местному времени (17:19 по Москве). На ликвидации ЧП было задействовано 20 единиц техники и 58 человек личного состава, передает "Интерфакс".

Оставшимся без крова погорельцам предоставят места для временного размещения. Жильцы каждой квартиры получат от властей компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, поручил профильным министерствам проработать вопрос по дальнейшим выплатам после оценки ущерба.

Представители Всемирной организации "Красный крест" тоже подключились к ликвидации последствий пожара. Среди погорельцев есть дети школьного возраста. Их обеспечат школьными принадлежностями и учебниками, которые были уничтожены пожаром. Людям помогут восстановить утраченные документы. В администрации Кировского района Астрахани организован пункт сбора вещей.

Сгоревший двухэтажный дом с мансардой — памятник архитектуры.