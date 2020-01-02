Клон лучших якутских лаек: Красавица родила семерых щенят

Лайка по кличке Кэрэчээнэ, которую клонировали якутские и корейские ученые, 1 января 2020 года родила семерых щенят.

Кэрэчээнэ в переводе с якутского значит "красавица". Это одна из двух первых клонированных лучших якутских охотничьих лаек. Как сообщил директор лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев, это уже второй ее приплод. Отец щенков — тоже знаменитая охотничья лайка из Намского улуса.

Клонированием лаек занимались ученые из этого института совместно с южнокорейскими коллегами из Sooam Biotech Research Foundation. Этот научный центр является одним из мировых лидеров в области клонирования животных.

По словам Григорьева, таким образом они планируют постепенно возродить практически исчезнувшую уникальную якутскую охотничью лайку, пишет РИА Новости.