Последние секунды скоростной поездки мусоровоза по Петербургу попали на видео

В Петербурге мусоровоз на огромной скорости вылетел на обочину, перевернулся и сбил фонарный столб.

Инцидент произошел 2 января на Богатырском проспекте. Владелец регистратора, опубликовавший видео аварии, отметил, что большегруз никого не сбил лишь чудом.

Пострадал водитель мусоровоза, травмированного мужчину увезли на скорой.