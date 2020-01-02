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2 января 202018:58

Задержана лжеглава представительства "ООН-женщины"

Global Look Press

Испанские полицейские задержали нигерийку, выдававшую себя за главу представительства "ООН-женщины" (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин).

Задержанная — гражданка Испании нигерийского происхождения. Она заявляла, что является председателем представительства "ООН-женщины" в Испании и президентом Национального испанского комитета "ООН-женщины", и собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин. Кроме того, она предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете. Сотрудники Национальной полиции расценивают ее деятельность как мошенничество.

Организация "ООН-женщины" потребовала у нигерийки прекратить свою деятельность, но она отказалась. Тогда организация обратилась к испанским правоохранительным органам с требованием провести расследование по этому поводу.

Женщину задержали в городе Дения (провинция Аликанте), пишет РИА Новости.

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