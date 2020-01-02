Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в Белфасте

Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь и кандидат в президенты США, стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет, сообщается на сайте учебного заведения. Она станет первой женщиной на этом посту.

Проректор учебного заведения Стивен Прентер заявил, что Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию. По его мнению, она станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества, передает РИА Новости.

Со своей стороны, Клинтон заявила, что для нее большая честь это назначение. Политик получила от университета почетную докторскую степень в октябре 2018 года.

Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США, выступала кандидатом от Демократической партии на выборах 2016 года. Она считалась безусловным фаворитом. Однако ее оппонент — республиканец Дональд Трамп неожиданно одержал победу. В 2008 году Клинтон также пыталась участвовать в президентской гонке, но уступила демократическую номинацию будущему президенту Бараку Обаме.