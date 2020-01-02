В Кузбассе опровергли информацию об издевательствах над заключенными

Виновные в нарушении прав заключенных в СИЗО в Кемеровской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, информирует ГУФСИН РФ по Кемеровской области.

Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники СИЗО выводят заключенных из камер, кричат на них, бьют по головам и спинам.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, события, о которых идет речь, произошли в СИЗО-4 города Анжеро-Судженска в 2017 году. По этому факту Управление собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу провело служебную проверку. Ее материалы были направлены в следственные органы.