Канада разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Остравар Арены" в Чехии разгромила национальную команду Словакии со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

У победителей встречи дубль оформил Барретт Хэйтон (7-я, 41-я минуты) и по разу отличились Коннор Макмайкл (22), Джейкоб Бернард-Докер (24), Лиам Фуди (30) и Алекси Лафренье (31), а в составе словацкой команды единственную шайбу забросил Оливер Окульяр (47).

Таким образом, канадцы стали вторыми, кто пробился в полуфинал чемпионата мира. Ранее сборная России обыграла команду Швейцарии (3:1). Остальные участники 1/2 финала определятся в матчах США – Финляндия и Швеция – Чехия.