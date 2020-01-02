Нарколог Минздрава: употреблять алкоголь людей надо учить

Снизить потребление крепкого алкоголя во время новогодних праздников отмена ограничений на ночную продажу шампанского и слабоалкогольных напитков не поможет, заявил внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его мнению, вместо подобных инициатив лучше обучить людей безопасному потреблению спиртных напитков.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.

Необходимость этого он обосновал тем, что людям надо успеть подготовиться и закупить все необходимое к Новому году​​​. Нынешние ограничения, по мнению депутата, создают ненужные сложности во время предновогодней сутолоки, передает РИА Новости.

Брюн же убежден, что нужна серьезная просветительская работа. Надо объяснять людям, как пить, чем закусывать, как часто, с какими промежутками, какие вкусовые качества нужно определить в том или ином напитке. "Многие пьют неправильно, от этого и болеют, и умирают", — сказал нарколог.