Эспер пообещал Ирану "жесткий" ответ за нападения на американских военных

Вашингтон жестко отреагирует на любую угрозу американским военнослужащим со стороны Ирана, указал глава Пентагона Марк Эспер.

Он поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран заплатит "очень большую цену", если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке.

"Он совершенно прав в том, что в случае нападения на нас ответ сил США будет жестким и мощным", — приводит высказывание Эспера ТАСС.

Вместе с тем глава Минобороны США не уточнил, что именно американские Вооруженные силы сделают в таком случае, пообещав лишь ответить "на любые шаги со стороны Ирана и его марионеток", а также упреждать любые атаки на американских военных.

31 декабря прошлого года перед посольством США в Багдаде началась акция протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. В Вашингтоне убеждены, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Ираке стоят террористы и союзники Ирана. Вечером 1 января акция протеста у американского посольства завершилась.