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2 января 202021:13

Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон рассказал, что организовал свой побег из Токио в футляре самостоятельно, и его семья здесь ни при чем.

"Моя семья не играла никакой роли в подготовке моего отбытия из Токио", — приводит выдержку из его заявления ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест Гона. Соответствующий запрос был сделан правительством Японии.

Между тем известный ливанский юрист Шукри Садер оценил вероятность того, что Ливан отреагирует на распространенный Интерполом ордер и осуществит экстрадицию Гона, как крайне маленькую.

По словам Садера, на следующей неделе объяснения Гона заслушает ливанская прокуратура, и, скорее всего, он будет выпущен на свободу под залог. "Вероятность экстрадиции Гона практически равна нулю", — добавил юрист.

Он пояснил, что для того чтобы экстрадиция состоялась, в первую очередь необходимо, чтобы между двумя странами был заключен договор о юридическом сотрудничестве, а такого договора между Ливаном и Японией нет. Но даже если бы он существовал, экстрадиции подлежали бы только граждане третьих стран, а Карлос Гон имеет ливанское гражданство.

Французские журналисты, работающие в Бейруте, утверждают, что ситуация вокруг Гона в Ливане постепенно становится все более напряженной.

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