Самое мощное за 10 лет: наводнение в Индонезии унесло уже 25 жизней

Наводнение в Индонезии унесло уже 25 жизней. Его называют одним из самых мощных за последние десять лет. Ливни, не прекращавшиеся несколько дней, переполнили реки, которые вышли из берегов. Потоки воды смывали все на своем пути — сносили мосты и дома, ломали деревья, передает телеканал "Россия 1".

В пригородах столицы страны Джакарты начались оползни. Улицы города затоплены. Жители передвигаются по пояс в воде. Многие районы остались без света. Общественный транспорт не ходит. Сотни автомобилей утонули. Частично отменены авиарейсы.

Более 30 тысяч человек эвакуировали из зоны бедствия. Их разместили во временных убежищах. Однако до многих окраин Джакарты спасатели пока добраться не могут. Вывезти оттуда пострадавших до настоящего времени не представлялось возможным.

И пока дожди не собираются прекращаться. По прогнозам синоптиков, они продолжатся в регионе до конца недели.