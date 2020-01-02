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2 января 202021:41 Эдуард Пунегов

Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

Московское метро готовится к большой премьере. 2 января запустили поезда на втором участке Некрасовской линии — от Косино до Лефортово. Пока пуск технический, но строительство новых станций уже завершено.

Даже в новогодние праздники на строящейся станции "Нижегородская" кипит работа. Все готово почти на 100 процентов. Специалисты проверяют инженерные системы и заканчивают отделочные работы.

Новая станция метро "Нижегородская" сможет одновременно принимать четыре состава. Посередине находится сдвоенный тоннель Некрасовской ветки метро, и по бокам — еще две линии Большой кольцевой. Таким образом пассажиры смогут беспрепятственно пересаживаться с одной на другую буквально за считанные минуты.

Чтобы построить такой огромный тоннель, здесь впервые использовали 10-метровый щит-гигант.

При строительстве станции использовалась технология TopDown. То есть возводили ее не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз. Сделано это было для того, чтобы ускорить сроки строительства. Кроме того, учитывалось, что вокруг есть плотная жилая застройка, и в том числе действующая станция МЦК "Нижегородская". Таким образом, было сделано все для того, чтобы не прерывать движение поездов. Снаружи уже благоустраивают территорию.

"Сама станция входит в один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе — ТПУ "Рязанское". Она объединяет в себе МЦК "Нижегородская", две линии Московского метрополитена и платформу Карачарово", — поясняет руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Борис Орехов.

Общая протяженность второго участка Некрасовской линии — примерно 12 километров. Всего построили пять станций: это "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная". Плюс участок Большой Кольцевой до Лефортово. В среднем пассажиры сэкономят здесь до 20 минут.

"Это важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В течение трех месяцев будут идти пуско-наладочные испытательные работы. В марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Так что это большое, я бы сказал огромное, событие! Спасибо строителям", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

В будущем, после завершения строительства БКЛ, участки "Нижегородская" — "Авиамоторная" — "Электрозаводская" войдут в состав Большого кольца.

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