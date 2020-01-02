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Фильм "Вторжение" 10 минут назад

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2 января 202022:22 Татьяна Проскурякова

"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

Отечественные картины в новогодние каникулы — в лидерах кинопроката. Первые пять строчек именно за ними. В кино идут целыми семьями. В первый же день нового года рекорд посещаемости у семейной комедии Клима Шипенко "Холоп" — о необычном способе перевоспитания сына олигарха, тунеядца и дебошира. Ну и стремительно набирает обороты популярность фантастического блокбастера "Вторжение" Федора Бондарчука.

В лидерах проката на каникулах — российские киноленты. Первый блокбастер нового года "Вторжение" в одном из кинотеатров идет 20 раз в день. Но за час до показа все места уже заняты. Лучше купить билет заранее.

Поклонники киновселенной "Притяжения" спешат на встречу с любимыми героями. Что с ними стало, уже узнали полмиллиона зрителей.

"Играет мой любимый актер Александр Петров. Я его очень люблю, поэтому всегда на его фильмы я хожу", — признается одна из зрительниц.

Но "Вторжение" — это не столько продолжение космической саги о любви и попытке найти взаимопонимание. Это совершенно новый фильм о грозном нашествии пришельцев на Москву. Невероятно реалистичные спецэффекты, над которыми работала целая армия художников-аниматоров.

"Шикарный фильм! Спецэффекты просто бомбические! Великолепный фильм в плане визуализации, в плане эффектов, в плане передачи картинки. Но и сам сюжет очень захватывающий. Мне очень понравился", — делятся своими восторгами зрители, выходя из кинозала.

У главной героини после контакта с пришельцем появляются сверхспособности. Юлия становится угрозой для равновесия Вселенной. Войной на нее и всю Землю идет инопланетный разум.

"Когда ты видишь эти кадры, ты просто сходишь с ума. И ты понимаешь, что это будет в ай-максе. Такого точно в России еще не было. Никогда", — говорил актер Александр Петров.

"Женский персонаж — центральный. И вокруг этого персонажа все происходит. Пора уже создавать кино, где женщины спасают мир", — убеждена актриса, исполнительница главной роли в фильме, Ирина Старшенбаум.

Но одной ей, конечно, не справиться. На помощь бросается отец-генерал, перед которым стоит нелегкий выбор: спасать страну или любимую дочь.

"Хороший актерский состав, очень люблю Олега Меньшикова, поэтому всегда приятно увидеть его в новом фильме", — говорит зрительница из Севастополя.

"Фильм интересный. И плакали, да. И очень переживательный! Много эмоций вызывает", — признаются жительницы Самары.

Трогательная романтическая история и межпланетная война. "Вторжение" — тот самый новогодний фильм, который объединяет у экрана всю семью.

"Думала, что детям не понравится, так как 12+, но они смотрели с открытым ртом", — рассказывает их мама.

"Это военные, это наши космические силы. Это все! Это захватывает! Это великолепно!" — признается зрительница в летах.

Никого не оставляет равнодушным и комедия "Холоп". Это рассказ о сыне олигарха, который внезапно оказывается крестьянином во времена крепостного права. На самом деле, это реалити-шоу, с помощью которого отец пытается перевоспитать нерадивого сына. "Холоп" — лидер по симпатиям россиян, а новинка проката "Вторжение" вовсю набирает обороты.

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