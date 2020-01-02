Уточненные данные по крушению Ан-12: армия Судана говорит о 18 жертвах

Появились уточненные данные по крушению военного самолета Ан-12 в суданской провинции Западный Дарфур. Правительство Судана подтвердило информацию о гибели 11 человек. Ранее сообщалось о 15 жертвах. Армия Судана, в свою очередь, приводит другие цифры: по данным военных, погибли 18 человек.

Самолет разбился после вылета из Эль-Генейна, напоминает РИА Новости. Он доставил туда гуманитарную помощь. Экипаж погибшего самолета составляли граждане Судана.