В берлинской церкви Иисуса Христа состоится уникальный аккордеонный концерт "Европа в Целендорфе"

19 января в Берлине в рамках аккордеонного фестиваля PhilHARMONIKA (ФилГАРМОНИКА) состоится необычный концерт "Европа в Целендорфе". В этот раз аккордеонисты со всего мира будут выступать в церкви, которая прославилась своей впечатляющей акустикой — Церкви Иисуса Христа в Далеме (район Целендорфа).

Концерт в церкви Иисуса Христа в Далеме — большое событие в аккордеонном мире. Организаторы сообщают, что это будет первый записанный концерт аккордеонной музыки в этой церкви. "Европа в Целендорфе" — это встреча лучших музыкантов из России, Литвы, Шотландии, Испании и Германии на немецкой земле, в лучшем районе Берлина — Целендорфе. В Далемском храме 400 мест, он редко используется для концертов. Зато благодаря уникальной акустике в нем проводятся постоянно записи музыкальных выступлений.

На предстоящем концерте музыканты мировой величины представят разнообразную программу, сочетающую в себе классику, современную музыку, джаз и элементы народной музыки.

Знаменитый композитор аккордеонист, профессор Горка Хермоза со своим трио Маландро Клуб (труба, контрабас, аккордеон) перенесет слушателей в мир мечты и гармонии. Эгле Барткевичюте из Литвы порадует публику музыкальными экспериментами, а также элегантными и эмоциональными интерпретациями. Молодой талантливый Райан Корбетт (Ryan Corbett) из Шотландии и Никита Гестрих из Германии, непревзойденный аккордеонист Сергей Осокин из России (в настоящем солист Московской филармонии) и "Маэстро аккордеона" Юрий Шишкин обещают создать в концертной программе не менее запоминающиеся моменты.

Начало концерта — 18:00. Его откроет российский исполнитель Юрий Шишкин, который исполнит “Религиозную прелюдию” Джоаккино Россини. Она была создана композитором незадолго до смерти, после 30-летнего перерыва в творчестве. Россини написал музыку для хора и фисгармоники — Petite messe solinnelle ("Маленькая торжественная месса"). Композитор даже шутил по этому поводу, говоря, что "согрешил к старости", имея в виду, что изменил опере. В этом безусловно одном из красивейших его сочинений внутри вокальной музыки есть маленький оазис — соло фисгармоники. Оно и называется "Религиозная прелюдия".

"Уверен, концерт пройдет на самой высокой ноте, — признается Юрий Шишкин, заслуженный артист России. — И он точно начнется в си-бемоль мажоре. Именно в этой тональности написана "Прелюдия" Джоаккино Россини из "Маленькой торжественной мессы", которой я открою концерт 19 января".

Фестиваль PhilHARMONIKА, в котором всегда принимают участие российские виртуозы, стал неотъемлемой частью аккордеонной сцены. "Европа в Целендорфе" — концерт, открывающий фестиваль. А завершится PhilHARMONIKA 16 мая — традиционным гала-концертом в Берлинской филармонии. В нём примет участие знаменитый виртуоз-аккордеонист из Москвы Сергей Осокин, который сыграет пьесы соло и с оркестром.

Ключевым пунктом фестиваля станет мировая премьера Роберто Молинелли (Италия), Виктора Власова (Украина) и Горки Хермоза (Испания). Впервые прозвучат сразу два новых сочинения Виктора Власова для баяна и камерного оркестра. Их исполнят выдающиеся российские исполнители — "Маэстро аккордеона" Юрий Шишкин и его ученик Чемпион мира (категория Junior) Петр Яриненко. Аккомпанировать солистам будет Камерный оркестр из состава Berliner Symphoniker.

"Для меня каждое выступление в Берлине не только большая честь, — отмечает Юрий Шишкин. — Я приезжаю в этот город всегда с особым чувством предвкушения радости, приобщения к великой культуре и истории. В течение двух последних лет к этим чувствам прибавилось чувство гордости: в Берлине каждой весной можно посетить полюбившийся многим фестиваль аккордеона PhilHARMONIKA, организатором которого является общество Pantonalе".