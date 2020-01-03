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3 января 202000:28

В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

В Судане 18 человек погибли при крушении самолета, сообщает агентство СУНА со ссылкой на вооруженные силы страны. По этим данным, военный Ан-12 рухнул в регионе Дарфур. Жертвами катастрофы стал экипаж, а также три судьи и восемь гражданских лиц – в том числе четверо детей.

В заявлении армии говорится, что авария произошла вскоре после взлета. Причины пока неизвестны, начато расследование, передает телеканал "Россия 24".

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