В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

В Судане 18 человек погибли при крушении самолета, сообщает агентство СУНА со ссылкой на вооруженные силы страны. По этим данным, военный Ан-12 рухнул в регионе Дарфур. Жертвами катастрофы стал экипаж, а также три судьи и восемь гражданских лиц – в том числе четверо детей.

В заявлении армии говорится, что авария произошла вскоре после взлета. Причины пока неизвестны, начато расследование, передает телеканал "Россия 24".