Самой безопасной авиакомпанией в мире признана австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире. Рейтинг был составлен сайтом AirlineRatings.com.

Эксперты учитывали широкий спектр факторов, в том числе данные об авариях и иных серьезных инцидентах, прибыльность, возраст флота, правительственные проверки. Всего в рейтинге участвовали 405 авиакомпаний.

Компании Qantas 99 лет. Это старейшая и самая опытная авиакомпания в мире. Она использует систему мониторинга состояния двигателя в реальном времени, которая работает, где бы не находился самолет. Это позволяет обнаруживать проблемы еще до того, как они приведут к нежелательным последствиям.

Второе место по безопасности занимает Air New Zealand, третье — тайваньская EVA Air. Четвертое место отдано национальной авиакомпании ОАЭ – Etihad. Пятерку замыкает Qatar Airways.

В октябре 2019 года самолет авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк — Сидней.