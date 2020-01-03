Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

Посол Польши Бартош Цихоцки и посол Израиля Джоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине памяти Степана Бандеры. 1 января в Киеве прошло шествие в честь 111-годовщины рождения лидера Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии — ОУН-УПА (запрещена в РФ).

В тот же день на здании Киевской городской администрации был вывешен баннер с изображением Бандеры, передает РИА Новости. Кроме того, Львовский областной совет выделил в 2020 году государственные средства в память Андрея Мельника, которого в польском посольстве назвали "нацистским коллаборантом", а также "антипольского, ксенофобского, антисемитского" писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы – создателя "расистской теории украинской расы". Все это вызвало обеспокоенность послов.

В посольстве Польши "с большим беспокойством и печалью" отметили, что Львовский областной совет и Киевская горадминистрация "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

Послы указали, что и Польша, и Израиль делают все для предотвращения нападения на евреев в разных странах. Они также выступают против попыток искажения истории Второй мировой войны. Посольства отметили, что ожидают от Львовского облсовета и Киевской городской администрации присоединения к диалогу "с целью поиска правды". Израильский Яд Вашем и польский Институт национальной памяти готовы оказывать в этом содействие.