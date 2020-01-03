США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

Соединенные Штаты ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Фриаса, а также двоих его детей. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Вашингтон обвинил 78-летнего министра в "серьезных нарушениях прав человека". Участнику кубинской революции и членам его семьи запретили въезд в США, передает телеканал "Россия 24".