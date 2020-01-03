"Аэрофлот" признан самым пунктуальным перевозчиком 2019 года

Аналитическая компания Cirium обнародовала ежегодный глобальный рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков 2019 года. Лидером стал российский "Аэрофлот".

Было проанализировано 290 тысяч рейсов российской авиакомпании. 86,7 процента из них отправились и приземлились вовремя, передает ТАСС. Составители рейтинга указали, что в сравнении с 2018 годом "Аэрофлот" стал еще эффективнее.

Второе место за пунктуальность получила японская компания ANA. Третье место принадлежит американской Delta Air Lines.

Отмечен экспертами и московский аэропорт "Шереметьево", который "сделал год счастливым для России". Он занял первое место по своевременности вылетов.