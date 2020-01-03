Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии. Счет встречи составил 5:0.

Две шайбы забросил Нильс Хёнгландер. По одному голу принадлежит Уго Густафссону, Виктору Содерстрсму и Давиду Густафссону.

Таким образом, в первом полуфинале с Россией будет играть Швеция, передает агентство "Интерфакс". Во втором полуфинале сыграют Канада и Финляндия. Матчи состоятся 4 января в чешской Остраве.