В результате ракетных обстрелов военных баз США под Багдадом пострадали 12 человек

В ночь на 3 января подступы Багдада подверглись ракетному обстрелу. Взрывы прогремели в районе международного аэропорта Багдада, где находятся американские военные базы. Предполагается, что обстреливались именно они.

В результате пострадали 12 человек. Все они – иракские военнослужащие, передает ТАСС. Они находились на блокпосту на въезде в воздушную гавань. Там разорвалась одна из ракет.

Сообщается также о пострадавших мирных гражданах.

Одна ракета упала на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Все полеты отменены, воздушная гавань закрыта.

30 декабря была обстреляна американская военная база, расположенная к северу от Багдада. Обстрел вели шииты-ополченцы. Это был ответ на налет ВВС США на базу "Катаиб Хезболлах" в городе Эль-Каим на границе с Сирией. Тогда погибли 25 бойцов-шиитов.