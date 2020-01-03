Добыча нефти в России сравнялась с рекордом советского времени

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса сообщило, что добыча нефти в России в 2019 году сравнялась с рекордом советской промышленности.

В 1987 году был поставлен рекорд добычи нефти в СССР — 569,5 миллионов тонн. Во все последующие годы объемы добычи нефти снижались. В 1996 году добыча упала до 303 миллионов тонн. До 2019 года максимальная добыча была отмечена в 2017 и 2018 годах — 549 и 556 миллионов тонн соответственно. А в 2019 году в России было добыто 560,2 миллионов тонн черного золота.

Минэнерго России прогнозирует, что добыча нефти может вновь снизиться в ближайшие годы. Чтобы предотвратить это, нужно провести реформу налогообложения отрасли, передает ТАСС. В настоящее время нефтянка несет самую большую налоговую нагрузку в мире – до 70 процентов выручки компаний, отметил министр энергетики Александр Новак. Половина запасов черного золота при нынешней фискальной системе нерентабельна для разработки.