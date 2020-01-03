Жертвой ракетного удара в Багдаде стал высокопоставленный член ополчения шиитов

В результате ракетного удара по военным базам США на подступах к Багдаду погиб Мухаммед аль-Джабири – глава управления общественных связей в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби". Именно эти ополченцы ранее штурмовали посольство США в Багдаде, напоминает РИА Новости.

Одна из ракет попала в машину. За рулем находился гражданский, он погиб. Еще одна ракета упала на взлетно-посадочную полосу багдадского аэропорта. Также ракеты упали возле военных объектов международной коалиции и иракской армии, сообщается в общей сложности о пяти жертвах среди шиитов. Пострадали 12 иракских военнослужащих.

ТАСС в свою очередь сообщает о восьми жертвах ракетного обстрела. Были взорваны две машины возле помещения для грузов в районе багдадского аэропорта.