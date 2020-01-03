Одна из жертв ракетного удара по Багдаду - иранский генерал Касим Сулеймани

В результате ракетного обстрела предместий Багдада погиб генерал Касим Сулеймани – руководитель спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции. Шииты сообщили о гибели пяти своих ополченцев и "двоих гостей".

Предполагается, что ракетные удары были нацелены на американские военные базы, расположенные неподалеку от аэропорта Багдада, передает РИА Новости. Воздушная гавань закрыта, по меньшей мере одна из ее ВПП разрушена ударом ракеты.

Также сообщается о 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что жертвой налета стал Мухаммед аль-Джабири – глава управления общественных связей в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби".