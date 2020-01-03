Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

Пентагон подтвердил, что в ночь на 3 января им были нанесены ракетные удары по двум "связанным с Ираном" целям. Жертвами ударов стали генерал Касим Сулеймани – руководитель подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции и заместитель главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Именно Абу Махди аль-Мухандиса госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в атаке на посольство США в Багдаде, напоминает РИА Новости.

Всего сообщается о семи жертвах: члены "аль-Хашд аш-Шааби" сообщили, что погибли пятеро ополченцев и "двое гостей". Известно, что ракеты попадали в машины, на взлетно-посадочную полосу аэропорта Багдада, в район грузового склада. Возможны жертвы среди мирных жителей.