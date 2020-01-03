Тема:

Конфликт между США и Ираном 34 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 января 202004:42

Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

Пентагон подтвердил, что в ночь на 3 января им были нанесены ракетные удары по двум "связанным с Ираном" целям. Жертвами ударов стали генерал Касим Сулеймани – руководитель подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции и заместитель главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Именно Абу Махди аль-Мухандиса госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в атаке на посольство США в Багдаде, напоминает РИА Новости.

Всего сообщается о семи жертвах: члены "аль-Хашд аш-Шааби" сообщили, что погибли пятеро ополченцев и "двое гостей". Известно, что ракеты попадали в машины, на взлетно-посадочную полосу аэропорта Багдада, в район грузового склада. Возможны жертвы среди мирных жителей.

Ранее по теме

Сейчас

05:26

Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками

04:42

Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

04:16

Одна из жертв ракетного удара по Багдаду - иранский генерал

02:19

В результате ракетных обстрелов Багдада пострадали 12 человек

01:58

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

01:51

В Багдаде возле американских военных баз прогремели взрывы

00:18

В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками

Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками

33 минуты назад
Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

1 час назад
Добыча нефти в России сравнялась с рекордом советского времени

Добыча нефти в России сравнялась с рекордом советского времени

3 часа назад
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

4 часа назад

Трансляции

6 января

23:00

Рождество Христово. Богослужение в Храме Христа Спасителя
Все трансляции
Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

4 часа назад
Одна из жертв ракетного удара по Багдаду - иранский генерал Касим Сулеймани

Одна из жертв ракетного удара по Багдаду - иранский генерал Касим Сулеймани

1 час назад
Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

8 часов назад
Жители Карачаево-Черкесии исполнили новогоднюю мечту австрийской школьницы

Жители Карачаево-Черкесии исполнили новогоднюю мечту австрийской школьницы

9 часов назад
В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

5 часов назад
У матери, от которой ушла шестилетняя дочь, нет на нее документов

У матери, от которой ушла шестилетняя дочь, нет на нее документов

12 часов назад
"Аэрофлот" признан самым пунктуальным перевозчиком 2019 года

"Аэрофлот" признан самым пунктуальным перевозчиком 2019 года

4 часа назад
Франция: новогодние погромы становятся традицией

Франция: новогодние погромы становятся традицией

9 часов назад
Клон лучших якутских лаек: Красавица родила семерых щенят

Клон лучших якутских лаек: Красавица родила семерых щенят

10 часов назад
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

4 часа назад
Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

8 часов назад
Дмитрий Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили нам проблем

Дмитрий Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили нам проблем

11 часов назад
"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

7 часов назад
После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

15 часов назад
Хоккей. Россиянки завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата мира

Хоккей. Россиянки завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата мира

13 часов назад
Загадочные провалы: под Якутском ученые обнаружили полости в вечной мерзлоте

Загадочные провалы: под Якутском ученые обнаружили полости в вечной мерзлоте

13 часов назад
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

16 часов назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

13 часов назад
Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

13 часов назад
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
В берлинской церкви Иисуса Христа состоится уникальный аккордеонный концерт "Европа в Целендорфе"

В берлинской церкви Иисуса Христа состоится уникальный аккордеонный концерт "Европа в Целендорфе"

2 часа назад
Стихийные бедствия, ударившие по России в 2019 года

Стихийные бедствия, ударившие по России в 2019 года

5 часов назад
Трамп предупредил Эрдогана о возможном осложнении обстановки в Ливии

Трамп предупредил Эрдогана о возможном осложнении обстановки в Ливии

8 часов назад
Эспер пообещал Ирану "жесткий" ответ за нападения на американских военных

Эспер пообещал Ирану "жесткий" ответ за нападения на американских военных

9 часов назад
Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в Белфасте

Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в Белфасте

10 часов назад
"Эвертон" намерен обойти "Арсенал" в борьбе за Рабьо из "Ювентуса"

"Эвертон" намерен обойти "Арсенал" в борьбе за Рабьо из "Ювентуса"

10 часов назад
Задержана лжеглава представительства "ООН-женщины"

Задержана лжеглава представительства "ООН-женщины"

11 часов назад
Под завалами сгоревшего старинного особняка найдено еще одно тело

Под завалами сгоревшего старинного особняка найдено еще одно тело

11 часов назад
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

13 часов назад
Территориальные претензии Эстонии: Слуцкий ответил Пыллуаасу

Территориальные претензии Эстонии: Слуцкий ответил Пыллуаасу

15 часов назад
Что ждет автомобилистов России в 2020 году?

Что ждет автомобилистов России в 2020 году?

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку