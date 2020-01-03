Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности

После убийства генерала Сулеймани вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР была проведена спецоперация – ракетный удар по окрестностям Багдада. Вместе с Сулеймани в ночь со 2 на 3 января погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби, в том числе замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Его и Сулеймани обвиняли в организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

В Иране уже пообещали отомстить за "мученическую смерть" генерала Сулеймани. Иранский совбез проведет экстренное совещание, передает РИА Новости.