Под Астраханью на полигоне Ашулук в августе 2020 года пройдут боевые пуски ракет ЗРК С-400, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В учениях примут участие расчеты С-400, дислоцированные в Поволжье.