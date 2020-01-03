Иран: убийство генерала Сулеймани - акт международного терроризма США

МИД Ирана назвал убийство Соединенными штатами генерала Сулеймани актом международного терроризма, а также "чрезвычайно глупой и опасной эскалацией". По словам главы ведомства, ответственность за все последствия этого действия лежит на США.

Ракетный удар по аэропорту Багдада Штаты нанесли ночью 3 января, напоминает телеканал "Россия 24". Иракские военные сообщили, что три ракеты взорвались в районе международного аэропорта Багдада. Известно о гибели по меньшей мере пяти человек. Не менее 12 получили ранения.

Авиаудар был нанесен сразу же после того, как Сулеймани вышел из самолета. Погибли он и встречавшие. Пентагон уверяет, что генерал одобрил нападение шиитских ополченцев на посольство США в Багдаде.