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Конфликт между США и Ираном 14 минут назад

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3 января 202008:56

Бывший помощник Обамы: США фактически объявили войну Ирану

EPA

Бывший помощник Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли считает, что США, предприняв ракетную атаку на Багдад и убив генерала Сулеймани, фактически объявили войну Ирану.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в окрестностях аэропорта Багдада, напоминает РИА Новости. Он выходил из самолета в момент падения ракеты. Погиб сам генерал и его сопровождающие. Тело Сулеймани было опознано по кольцу на пальце. Пентагон заявил о том, что атака на Багдад была предпринята по распоряжению Трампа. Сам президент США в ответ на ночные события разместил в своем Twitter изображению американского флага.

В ООН отметили, что целенаправленное убийство генерала было, скорее всего, незаконно. Оно нарушает международное гуманитарное право, отметила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

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