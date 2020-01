Бывший помощник Обамы: США фактически объявили войну Ирану

Бывший помощник Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли считает, что США, предприняв ракетную атаку на Багдад и убив генерала Сулеймани, фактически объявили войну Ирану.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в окрестностях аэропорта Багдада, напоминает РИА Новости. Он выходил из самолета в момент падения ракеты. Погиб сам генерал и его сопровождающие. Тело Сулеймани было опознано по кольцу на пальце. Пентагон заявил о том, что атака на Багдад была предпринята по распоряжению Трампа. Сам президент США в ответ на ночные события разместил в своем Twitter изображению американского флага.

В ООН отметили, что целенаправленное убийство генерала было, скорее всего, незаконно. Оно нарушает международное гуманитарное право, отметила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

#Pentagon statement on targeted killing of #suleimani: 1. It mentions that it aimed at “deterring future Iranian attack plans”. This however is very vague. Future is not the same as imminent which is the time based test required under international law. (1)