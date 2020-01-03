НХЛ. Кучеров принес "Тампе" победу над "Монреалем"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде оказался сильнее "Монреаль Канадиенс" со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал российский нападающий "молний" Никита Кучеров.

Таким образом, он набрал уже 42 (14 голов + 28 передач) очка в нынешнем сезоне. Помимо россиянина за победителей отличился Стивен Стэмкос. У проигравших единственную шайбу записал на свой счет Джефф Питри.

86/10 would recommend this goal. 👏 pic.twitter.com/jgOtbAFCh1 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 3, 2020

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил в этой встрече 38 бросков. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев результативных баллов не набрал.

В другом матче дня "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме взял верх над "Бостон Брюинз" со счетом 2:1. Российский защитник "пиджаков" Владислав Гавриков отметился голевой передачей.