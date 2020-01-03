Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани. Свое заявление он сделал в эфире государственного иранского канала. Хаменеи объявил трехдневный национальный траур по убитому генералу.

Администрация США не уведомила Конгресс об операции против иранского генерала Сулеймани. Об этом заявил глава комитета палаты представителей по международным делам. По его словам, эти действия являются ударом по полномочиям Конгресса.

Между тем МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране. Ему предъявили ноту протеста в связи с нарушениями соединенными штатами Устава ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, жители Ирака радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Прокомментировал атаку и кандидат в президенты США Джо Байден. По его словам, Сулеймани заслуживал привлечения к правосудию за свои преступления. Однако политик отмечает, что действия Трампа провоцируют эскалацию в регионе, передает телеканал "Россия 24".

США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В результате были убиты иранский генерал, командующий спецслужбы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и заместитель главы иракского шиитского ополчения. По данным Пентагона, генерал Касим Сулеймани одобрил нападение шиитских ополченцев на посольство США в Багдаде. Удар был нанесен с беспилотника.