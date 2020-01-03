Новости В мире

Все видео этой рубрики
3 января 202009:37

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

EPA

После наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах число погибших увеличилось до 43 человек, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Накануне более 400 тысяч человек покинули свои дома, чтобы укрыться от стихии.

По информации властей, у спасателей нет возможности добраться в некоторые районы города, чтобы эвакуировать местных жителей.

Сейчас

10:10

Рубль дорожает относительно доллара и евро

08:15

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за Сулеймани

06:41

Иран пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

05:26

Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками

04:42

Пентагон признал причастность к ракетному обстрелу Багдада

04:16

Одна из жертв ракетного удара по Багдаду - иранский генерал

02:19

В результате ракетных обстрелов Багдада пострадали 12 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США отомстили Ирану, теперь Иран будет мстить американцам

США отомстили Ирану, теперь Иран будет мстить американцам

59 минут назад
Наводнение в Хабаровском крае: нагонная волна подтвердила репутацию самой жуткой

Наводнение в Хабаровском крае: нагонная волна подтвердила репутацию самой жуткой

29 минут назад
В России изменились правила производства и реализации вина

В России изменились правила производства и реализации вина

4 часа назад
Хулиган во Владивостоке проколол колеса десятков машин, в том числе скорой

Хулиган во Владивостоке проколол колеса десятков машин, в том числе скорой

3 часа назад

Трансляции

6 января

23:00

Рождество Христово. Богослужение в Храме Христа Спасителя
Все трансляции
Рубль дорожает относительно доллара и евро

Рубль дорожает относительно доллара и евро

10 минут назад
Косачев: убийство Сулеймани - наихудший вариант развития событий

Косачев: убийство Сулеймани - наихудший вариант развития событий

2 часа назад
Новость об убийстве иранского генерала спровоцировала резкий рост цен на нефть

Новость об убийстве иранского генерала спровоцировала резкий рост цен на нефть

44 минуты назад
Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года

Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года

58 минут назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

17 часов назад
Стихийные бедствия, ударившие по России в 2019 года

Стихийные бедствия, ударившие по России в 2019 года

10 часов назад
Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

Карлос Гон сам организовал свой побег в футляре

13 часов назад
Жители Карачаево-Черкесии исполнили новогоднюю мечту австрийской школьницы

Жители Карачаево-Черкесии исполнили новогоднюю мечту австрийской школьницы

13 часов назад
Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

17 часов назад
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетанковой техники

Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетанковой техники

32 минуты назад
43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

56 минут назад
Бывший помощник Обамы: США фактически объявили войну Ирану

Бывший помощник Обамы: США фактически объявили войну Ирану

1 час назад
В Домодедове загорелось здание на площади 1800 квадратных метров

В Домодедове загорелось здание на площади 1800 квадратных метров

1 час назад
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

2 часа назад
Самые сильные валюты 2019 года

Самые сильные валюты 2019 года

2 часа назад
На полигоне Ашулук в августе 2020 года пройдут боевые пуски ракет ЗРК С-400

На полигоне Ашулук в августе 2020 года пройдут боевые пуски ракет ЗРК С-400

3 часа назад
В берлинской церкви Иисуса Христа состоится уникальный аккордеонный концерт "Европа в Целендорфе"

В берлинской церкви Иисуса Христа состоится уникальный аккордеонный концерт "Европа в Целендорфе"

7 часов назад
Добыча нефти в России сравнялась с рекордом советского времени

Добыча нефти в России сравнялась с рекордом советского времени

8 часов назад
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

8 часов назад
"Аэрофлот" признан самым пунктуальным перевозчиком 2019 года

"Аэрофлот" признан самым пунктуальным перевозчиком 2019 года

8 часов назад
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

9 часов назад
Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

9 часов назад
В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

В авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек, в том числе четверо детей

10 часов назад
"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

"Вторжение" и "Холоп" стремительно набирают популярность

12 часов назад
Трамп предупредил Эрдогана о возможном осложнении обстановки в Ливии

Трамп предупредил Эрдогана о возможном осложнении обстановки в Ливии

12 часов назад
Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

Некрасовская ветка московского метро готовится принимать пассажиров

12 часов назад
Франция: новогодние погромы становятся традицией

Франция: новогодние погромы становятся традицией

14 часов назад
Клон лучших якутских лаек: Красавица родила семерых щенят

Клон лучших якутских лаек: Красавица родила семерых щенят

15 часов назад
Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в Белфасте

Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в Белфасте

15 часов назад
"Эвертон" намерен обойти "Арсенал" в борьбе за Рабьо из "Ювентуса"

"Эвертон" намерен обойти "Арсенал" в борьбе за Рабьо из "Ювентуса"

15 часов назад
Задержана лжеглава представительства "ООН-женщины"

Задержана лжеглава представительства "ООН-женщины"

15 часов назад
Под завалами сгоревшего старинного особняка найдено еще одно тело

Под завалами сгоревшего старинного особняка найдено еще одно тело

15 часов назад
Дмитрий Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили нам проблем

Дмитрий Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили нам проблем

16 часов назад
У матери, от которой ушла шестилетняя дочь, нет на нее документов

У матери, от которой ушла шестилетняя дочь, нет на нее документов

17 часов назад
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

17 часов назад
Хоккей. Россиянки завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата мира

Хоккей. Россиянки завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата мира

17 часов назад
Загадочные провалы: под Якутском ученые обнаружили полости в вечной мерзлоте

Загадочные провалы: под Якутском ученые обнаружили полости в вечной мерзлоте

18 часов назад
Территориальные претензии Эстонии: Слуцкий ответил Пыллуаасу

Территориальные претензии Эстонии: Слуцкий ответил Пыллуаасу

20 часов назад
После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

20 часов назад
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку