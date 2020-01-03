Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков регулярного чемпионата в декабре. Третьей звездой последнего месяца 2019 года был признан российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. За 14 матчей россиянин набрал 22 (10 шайб +12 передач) очка.

Первой звездой декабря стал нападающий "Флорида Пантерз" Джонатан Юбердо. В его активе 22 (6+16) балла в 13 играх. Второе место занял вратарь "Питтсбург Пингвинз" Тристан Джарри. В девяти встречах он одержал восемь побед. В трех из них голкипер не пропустил ни одной шайбы.

Лучшим новичком месяца признан форвард "Баффало Сэйбрз" Виктор Олофссон, набравший 14 (6+8) очков в 14 матчах в декабре.