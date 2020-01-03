Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Оттаву" в гостях

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Оттаве местные "Сенаторз" принимали "Флорида Пантерз". Гости победили хозяев льда со счетом 6:3. Дубль у "пантер" оформил Евгений Дадонов, признанный лучшим игроком матча.

К двум шайбам российский форвард "Флориды" еще добавил одну результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил в этой встрече 28 бросков.

Evgenii Dadonov strikes early in Ottawa for his 1️⃣5️⃣th of the season! 💥



Watch the @FlaPanthers LIVE on FOX Sports Florida 📺 & FOX Sports Go 📱: https://t.co/Ykpvl6niet#FlaPanthers #OneTerritory #NHL pic.twitter.com/TYrLGKSwEL — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) January 3, 2020

Помимо Дадонова за победителей отличились Ноэл Аккьяри, Фрэнк Ватрано, Колтон Сивиор и Джонатан Юбердо. У проигравших голы оказались на счету Тайлера Энниса, Криса Тирни и Коннора Брауна.

Результаты других встреч дня: "Баффало Сэйбрз" – "Эдмонтон Ойлерз" – 3:2 ОТ, "Питтсбург Пингвинз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 2:3 ОТ, "Нью-Йорк Айлендерс" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 1:2, "Виннипег Джетс" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 3:6, "Калгари Флэймз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 4:3 (у "рейнджера" Павла Бучневича результативная передача), "Аризона Койотс" – "Анахайм Дакс" – 4:2, "Колорадо Эвеланш" – "Сент-Луис Блюз" – 7:3 (форвард "лавин" Валерий Ничушкин записал в свой актив результативную передачу), "Ванкувер Кэнакс" – "Чикаго Блэкхоукс" – 7:5, "Вегас Голден Найтс" – "Филадельфия Флайерз" – 5:4 ("летчик" Иван Проворов набрал 2 очка за голевые передачи).