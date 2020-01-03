Новость об убийстве иранского генерала спровоцировала резкий рост цен на нефть

Информация о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада спровоцировала рост цен на нефть. Они выросли до максимумов с сентября, в ходе торгов рост цен превысил 4%.

Так, на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 8:50 по московскому времени составляет $68,2 за баррель, что на $1,95 (2,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,38%), до $66,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на $1,69 (2,76%) — до $62,87 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,18 за баррель, поднявшись на $0,12 (0,2%) по сравнению с предыдущей сессией. Отмечается, что во время сессии цена Brent поднималась до $69,16 за баррель, WTI — до $63,84 за баррель.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил атаку, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, передает "Интерфакс".