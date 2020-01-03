Наводнение в Хабаровском крае: нагонная волна подтвердила репутацию самой жуткой

Жители трех поселков на севере Хабаровского края просушивают дома после удара мощной волны. Она пришла со стороны Охотского моря. Под ледяную воду ушли дворы и улицы. Так называемая нагонная волна в очередной раз оправдала репутацию самой жуткой.

Когда она пошла стеной, спасаться было уже поздно. Полутораметровая волна обрушила на побережье Охотского моря всю свою мощь. Удар за ударом — сарай уже разметало в щепки, он оказался ближе всего к воде. Жилые дома тоже скоро сдадутся.

Посёлки Морской и Новая Иня поплыли в этой обжигающе-ледяной воде. Бурные потоки отвоевали себе всё — десятки домов, улицы и дороги. Местным жителям ничего не оставалось как ждать на январском морозе.

Нагонная волна в очередной раз оправдала репутацию самой жуткой. Спустя сутки — будто после ледяного цунами.

Нначальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова посетовала: "Стихия ударила в самый неподходящий момент. Когда меньше всего ждали".

Морское безмолвие обманчиво. Стоит разыграться ветру, и волна тут же полезет на берег. Свою силу она набирает там — в больших водах — и по инерции сметает всё на своём пути.

Ее не всегда могут предсказать заранее. Нагонная волна внезапна — может выйти даже из0под толстого льда. Ломает и сразу же застывает.

Теперь надо заняться восстановлением разрушенного. В Охотском районе для местных жителей организован пункт временного размещения — коммунальщикам предстоит расколоть этот ледяной панцирь.