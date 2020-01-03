Рубль дорожает относительно доллара и евро

В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,4 процента и составил 3058,11 пункта. Индекс РТС вырос на 0,34 процента до 1554,18 пункта.

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